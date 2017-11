Kai Verbij wint zilver op de 1000 meter

HOOGMADE - Kai Verbij uit Hoogmade heeft zondag zilver veroverd op de 1000 meter tijdens de wereldbeker schaatsen in Heerenveen. Verbij verloor het tegen de Rus Pavel Koelizjnikov die een nieuw baanrecord neerzette.

Met 1.08,12 verloor de regiogenoot het van zijn razendsnelle tegenstander uit Rusland die met 1.07,97 finishte. De schaatser uit Hoogmade is blij met zijn prestatie maar had niet verwacht dat de Rus zo snel zou zijn.Koelizjnikov lag vorig seizoen uit de running door een liesblesure is al meer dan eens betrapt op het gebruik van doping. Verbij laat in een reactie weten dat hij hoopt dat er strenger op doping gecontroleerd zal worden.