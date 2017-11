Drie gezinsleden in Bodegraven-Reeuwijk besmet met Q-koorts

Rapport over Q-koortsvirus (foto: ANP Lex van Lieshout)

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Drie leden van een gezin uit Bodegraven-Reeuwijk zijn besmet met Q-koorts. De infectieziekte wordt overgedragen van dieren op mensen. Maar volgens wethouder van Volksgezondheid Laura Leijendekkers heeft het RIVM niet kunnen achterhalen hoe het drietal besmet is geraakt. Het gezin heeft geen agrarisch bedrijf.

De besmetting is volgens Leijendekkers een op zichzelf staand geval. Het gezin wordt behandeld door de huisarts en de GGD. De gezinsleden maken het redelijk: 'Het gaat de goede kant op'. De wethouder hoopt dat het om een milde variant gaat. Herstel duurt dan enkele maanden.



Q-koorts kan je oplopen door het inademen van lucht waar de bacterie zit. De ziekteverschijnselen treden op twee tot zes weken na de besmetting. Mensen met het virus hebben vaak een griepachtig ziekbeeld. Maar soms verloopt een ziekbed ernstiger. Zo kan er een leverontsteking ontstaan of zelfs een chronische infectie.



Leijendekkers heeft nauw contact met de GGD. Deze houdt in de gaten of het aantal besmettingen zich niet uitbreidt.