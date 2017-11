Henk Grol mist The Hague Grand Prix Judo vanwege knieblessure

Judoka Henk Grol (foto: ANP)

DEN HAAG - Slecht nieuws voor judoka Henk Grol. Hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Een domper voor hemzelf, maar ook voor Den Haag. Grol was namelijk één van de publiekstrekkers van het The Hague Grand Prix Judo, dat volgend weekend in de Hofstad van start gaat.

De 32-jarige Groninger, die zaterdag bij de WK na vijftien maanden zijn rentree maakte, heeft een scheurtje in de knieband van zijn rechterknie opgelopen. 'Het is al de vierde keer', zegt Grol bij de NOS. 'Ik word gek van al die blessures.' Op het WK in Marrakech speelde Grol een bijrol. Hij werd na een overwinning op de Libanees Nacif Elias uitgeschakeld door Aliaksandr Vachaviak.



Aankomend weekend gaat het The Hague Grand Prix Judo van start in de sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Zo’n 450 deelnemers uit 70 landen zullen strijden tegen elkaar. Op vrijdag staan de lichtgewichten op het programma. Deze worden gevolgd door de middengewichten op zaterdag en de zwaargewichten op zondag.



Omroep West



Omroep West besteedt op radio, tv en internet veel aandacht aan de Grand Prix. In TV West Sport is oud-judoka Carola Uilenhoed te gast. Zij is toernooidirecteur van het evenement.