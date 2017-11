TV West Sport: Terugblik op het amateurvoetbalseizoen tot nu toe

REGIO - De amateurvoetballers uit onze regio konden dit weekend genieten van hun vrije zaterdag en zondag. Althans, dat gold niet voor iedereen. Er werden ook drie duels ingehaald. In TV West Sport zondag samenvattingen van die wedstrijden, maar we blikken ook terug op wat de clubs tot nu toe allemaal hebben meegemaakt dit seizoen.

Dat doen we onder andere met Robbert Susan, aanvoerder van tweededivisionist Katwijk. Hij is in de studio te gast om te praten over de sublieme start van de oranjehemden. Ze staan immers stijf bovenaan in de competitie. Zijn collega Wesley Goeman van Rijnsburgse Boys is er ook. Hoe vindt hij dat het met de Uien gaat?Verder ook aandacht voor de derde divisie zaterdag én zondag. Samir El Moussaoui is namens Scheveningen aanwezig. De resultaten vallen tot nog toe erg tegen. Hoe komt dat volgens hem? Bij het Haagse Quick, de promovendus, loopt het daarentegen prima. Speler Joost de Gelder praat erover.De uitzending van TV West Sport kun je hieronder bekijken.