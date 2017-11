Actiegroep staat op tegen uitbreiding betaald parkeren bij Haagse Markt

Een parkeerautomaat in Den Haag. (Archieffoto: Omroep West)

DEN HAAG - Folders, posters en demonstraties. De actiegroep Tegen Betaald Parkeren zet alles op alles. De groep, gesteund door Groep de Mos en de Islam Democraten, wil voorkomen dat het voorstel van wethouder Tom de Bruijn wordt doorgevoerd. De wethouder wil het betaald parkeren rondom de Haagse Markt uitbreiden. Maar de actiegroep hoopt daar een stokje voor te steken.

'Het voorstel kan op geen enkel draagvlak rekenen van bewoners en ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal', aldus Groep de Mos. De partij zorgde er met de Islam Democraten eerder al voor dat het invoeren word uitgesteld tot 23 november.



Het gaat om extra betaalde parkeerplekken in het gebied dat wordt begrensd door de Steijnlaan, de Heemstraat, Parallelweg, Viaductweg en De La Reyweg. Daar moet, als het aan de wethouder ligt, straks van maandag tot zaterdag van 09.00 uur tot 00.00 uur en zondag van 18.00 uur tot 00.00 uur worden betaald. Bij de besluitvorming kregen bewoners en ondernemers geen inspraak, ondanks een raadbreed aangenomen motie dat zij dit wel zouden krijgen.



De prullenbak in



Derwisj Maddoe en Nel Kames zijn aangewezen als woordvoerders voor de actiegroep. Beiden zijn vastberaden om het plan van tafel te vegen: 'Zo ga je niet met bewoners en ondernemers om. Zeker niet als je je beseft dat uitbreiding van betaald parkeren een directe aanslag op de portemonnee is. Bewoners en ondernemers gaan deze uitbreiding dan ook keihard voelen. Daarom moet dit hele onzalige voorstel zo snel mogelijk de prullenbak in'.



Op 17 november heeft de actiegroep een demonstratie op de planning staan. Winkeliers, bewonersorganisaties, de twee partijen, ondernemers en winkeliersverenigingen van de actiegroep zullen zich dan verzamelen bij het stadhuis. De groep is ook van plan te demonstreren op 23 november wanneer het betaald parkeren zal worden behandeld in de gemeenteraad.