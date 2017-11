Verlaten jacht dobbert richting onze kust

Kustwacht in actie op Noordzee

DEN HAAG - De Nederlandse kustwacht waarschuwt voor een verlaten zeiljacht dat al dagen in de richting van de Scheveningse kust dobbert.

De eigenaar van de jacht, een 63-jarige Canadees, werd zaterdag bij een reddingsactie van boord gehaald. De Canadees was op zee in de problemen gekomen en heeft vier dagen hulpeloos rondgedobberd. Op zaterdag zag de Kustwacht zijn vuurpijlen en werd een zoekactie met helikopter ingezet.



De man, totaal gedesoriënteerd, werd door de kustwacht meegenomen maar zijn schip bleef onbemand achter op zee. De KNRM heeft meerdere keren geprobeerd het schip naar de kust te slepen. Dit mislukte steeds doordat het sleeptouw het gewicht niet kon dragen.



Waarschuwing





De Kustwacht waarschuwt het scheepvaarstverkeer voor de zeiljacht die de kust van Zuid-Holland nadert. Waar het schip zal stranden is niet te voorspellen.