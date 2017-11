West Wekker: Proces Mitch Henriquez gaat van start en spookschip nadert kust

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag en dat betekent dat er een nieuwe werkweek van start gaat. Met de West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte.

Vandaag begint het proces tegen de twee agenten die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez. Mitch overleed ruim twee jaar geleden nadat hij door de agenten werd aangehouden op een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Een beladen zaak, het proces zal dan ook twee weken duren. Omroep West volgt het proces op de voet via berichtgeving op de website en de laatste updates via Radio en TV West.Een onbemand zeiljacht nadert onze kust. Het schip is van een 63-jarige Canadees die na problemen op zee door de kustwacht van boord is gehaald. Zijn schip is vervolgens zonder stuurlui achtergelaten in de Noordzee. De kustwacht waarschuwt scheepvaartverkeer voor het spookschip. Waar en wanneer het schip zal stranden is onduidelijk.De politie heeft gereageerd op de mishandelingen in de Haagse Schilderswijk vlak na de overwinning van Marokko op Ivoorkust. Marokkaanse supporters gingen de straat op om het succes te vieren. De sfeer sloeg later op de avond om. Er werd met stenen naar de politie gegooid en er werden automobilisten mishandeld. Twee mensen zijn aangehouden.Van een gezin uit Bodegraven-Reeuwijk zijn drie leden besmet geraakt met Q-koorts. Q-koorts is een virus dat wordt overgedragen van geiten of schapen op mensen. Je kunt er flink ziek van worden. Volgens wethouder van Volksgezondheid Laura Leijendekkers is nog onduidelijk hoe de drie besmet zijn geraakt.De leider van een Arabisch Iraanse afscheidingsbeweging, Ahmad Mola Nissi, die afgelopen woensdag werd doodgeschoten in de Haagse Jan van Riebeekstraat wordt zondagmiddag begraven. In de As Soennah Moskee is een uitvaartdienst gehouden. Zo'n 100 tot 150 mensen waren aanwezig bij de dienst.Vandaag vallen er een paar lichte buien, soms met hagel, maar de opklaringen krijgen de overhand. De temperatuur stijgt naar 10 graden.Op TV West zijn regelmatig documentaires te zien over bijzondere inwoners, organisaties en gebeurtenissen in de regio. Vandaag is de documentaire 'Haring, het verhaal van een vette vis' te zien op TV West. We volgen Nederlands bekendste visje van vangst tot de haringkar op het Buitenhof in Den Haag. Vanaf 17.00 uur op TV West.