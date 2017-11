Hans Vermeulen wordt in Thailand gecremeerd en bijgezet in familiegraf

Hans Vermeulen in 1982 tijdens het programma van Tineke de Nooy. (Foto: ANP)

VOORBURG - De donderdag overleden zanger Hans Vermeulen zal komende week worden gecremeerd in zijn woonplaats Amphoe Koh Sa-Mui in Thailand. Daarna zal zijn as worden bijgezet in het graf van zijn vader, moeder en broer. Zo laat zijn zoon David Vermeulen weten op de Facebookpagina van zijn vader.

Het lichaam van Hans Vermeulen kan pas worden vrijgegeven als de Nederlandse ambassade de benodigde papieren heeft geregeld. Naar verwachting zal dat pas dinsdag rond zijn. Hij zal daarna vier dagen worden opgebaard in de tempel Pooh Kao Tong (Gouden Berg Tempel).



Voor de crematie zijn zijn zoons een bloemenhulde actie opgestart om de tempel tijdens de crematie met bloemen aan te kleden. Belangstellenden kunnen voor 1 euro een roos in Thailand kopen. Na de crematie zal een klein deel van het as samen met de bloemen in de rivier Meenam worden uitgestrooid.



Familiegraf



Het resterende as wordt overgevlogen naar Nederland. Voordat hij zal worden bijgezet in het familiegraf zal er nog een muzikale herdenking plaatsvinden. Waar en wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk.



In het bericht op het Facebook-account van Hans Vermeulen wijst zijn zoon er op dat er met de geldinzamelingsactie mogelijk geld overblijft. Dit zal dan worden gebruikt om een persoon in een levensbedreigende situatie, zoals zijn vader, te helpen. In de hoop dat dit mogelijk bijdraagt aan het redden van een mensenleven.



[facebookvideo:https://www.facebook.com/hans.vermeulen.9/posts/1616678575037999]