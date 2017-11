Fortuna start nieuw Korfbal League-seizoen met verliespartij

DELFT - Net als Avanti is het Fortuna niet gelukt de eerste wedstrijd van het nieuwe Korfbal League-seizoen te winnen. In Friesland delfden de Delftenaren zondagavond met 32-22 het onderspit tegen LDODK.

Fortuna moest van het begin af aan al in de achtervolging. Tweemaal lukte het de ploeg naast LDODK te komen, het verschil bleef klein, maar in het tweede bedrijf liepen de gastheren steeds verder uit. In de laatste minuten was het definitief over voor Fortuna.Van de ploegen uit onze regio is TOP daarom de grote winnaar van het weekend. Zij wonnen het openingsduel met 28-25 van Blauw-Wit. Debutant Avanti verloor met 24-21 van mede-promovendus KCC/So Natural.