Haagse jihadverdachte Laura H. hoort vonnis

Laura H.| Afbeelding: ANP

DEN HAAG - Jihadverdachte Laura H. hoort maandag hoe de rechtbank in Rotterdam oordeelt over haar vertrek naar en verblijf in IS-gebied in 2015. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Haagse van deelname aan de radicaalislamitische terreurgroep IS en voorbereiding voor het plegen van terroristische misdrijven.