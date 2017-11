Kat opzettelijk beschoten met luchtbuks in Leiden

LEIDEN - Een kat is vorige maand vermoedelijk opzettelijk beschoten met een luchtbuks in Leiden. Dat meldt politieteam Leiden Zuid op Facebook.

De 10-jarige kater werd gewond in de tuin van de eigenaar gevonden. Een dierenarts heeft de kogel uit het beestje gehaald.De eigenaar roept nu via de politie getuigen op om zich te melden, zodat achterhaald kan worden wie de kat beschoten heeft. Het beestje werd al op 25 oktober tussen 10.30 uur en 12.15 uur beschoten tussen de Prinses Wilhelminastraat en de Zoeterwoudsesingel in Leiden.