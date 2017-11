Kap nâh! Haagse Harry in judopak gehuld

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Haagse Harry zit er de komende dagen wat warmer bij. Het standbeeld op de Grote Markt in Den Haag heeft een gigantisch judopak aangekregen, inclusief een Haagse groengele band. Ook een aantal andere standbeelden in de stad is in een judopak gehuld.





Het judotoernooi vindt plaats van 17 tot en met 19 november in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. In totaal doen 450 deelnemers uit 70 landen mee aan het toernooi.



Voormalige judoka's Anicka van den Emden en Carola Uilenhoed gaven Haagse Harry maandagmorgen zijn gloednieuwe judopak. Met de aangeklede standbeelden wordt aandacht gevraagd voor de internationale judo Grand Prix.