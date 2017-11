Flinke files op A12 en A44 door ongelukken

DEN HAAG - Door verschillende ongelukken stonden er lange files op de A44 en de A12. Dat meldt de ANWB.

Opliep het door een ongeluk vast in de richting van Amsterdam. De linkerrijstrook was daar afgesloten en dat leidde tot een file van 8 kilometer. In totaal waren automobilisten daar meer dan een uur langer onderweg. Rond 8.40 uur was de file opgelost.Opwaren een vrachtwagen en een auto op elkaar gebotst bij Nieuwerbrug. Hierdoor was de rechterrijstrook een tijd afgesloten. Achter de plek van het ongeluk stond in de richting van Utrecht een file van 12 kilometer. De vertraging liep op tot bijna één uur. Rond 9 uur konden automobilisten zonder vertraging doorrijden.Ook op de A4 staan er files. In de richting van Amsterdam doe je er tussen Leidschendam en Hoogmade een half uur langer over (om 9.30 uur). Vanuit Amsterdam reed het eerder in de ochtend langzaam tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp. Daar was de vertraging ongeveer 20 minuten.Een overzicht met alle files in onze regio vind je hier