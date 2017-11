Op drift geraakt zeiljacht aangespoeld op Goeree-Overflakkee

Foto: Nederlandse Kustwacht

DEN HAAG - Het zeiljacht dat het afgelopen weekend onbemand op drift was geraakt op de Noordzee is maandag aangespoeld op Goeree-Overflakkee. Dat meldt de Nederlandse Kustwacht.

Het schip werd maandagmorgen aangetroffen op het strand tussen Stellendam en Ouddorp. Sinds zaterdag dobberde het schip stuurloos rond op de Noordzee, nadat de eigenaar van boord was gehaald.



De 63-jarige Canadees was op zee in de problemen gekomen en heeft vier dagen hulpeloos rondgedreven. Op zaterdag zag de Kustwacht zijn vuurpijlen en werd de man met een helikopter van zijn schip gered.



Sleeppogingen mislukt



Verschillende pogingen om het schip naar de kust te slepen mislukten, omdat het sleeptouw het gewicht niet kon dragen. De Kustwacht waarschuwde het scheepvaartverkeer daarom voor het ronddobberende zeiljacht.