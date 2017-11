TU Delft-promovendus: Meer vliegen maakt klimaatdoelen Parijs onbereikbaar

DELFT - In het jaar 2100 vliegt de wereldbevolking grofweg negen keer zo veel kilometers als nu. In dezelfde periode verdubbelt de gemiddelde reisafstand van alle toeristische reizen. De groeiende CO2-uitstoot die dit met zich meebrengt maakt het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat voorspelt Paul Peeters van de TU Delft in zijn promotieonderzoek.

Om die doelen te halen ontkomt de luchtvaart, voor 90 procent actief in het toerisme, niet aan een sterke afname van de groei of zelfs geen groei. Volgens Peeters groeit het aandeel van de luchtvaart in de uitstoot van het broeikasgas CO2 door toerisme, van 50 procent nu naar ruim 75 procent in 2100.Zelfs draconische maatregelen, zoals 200 procent belasting op een vliegticket, koolstofbelasting, het zwaar subsidiëren van duurzame biobrandstoffen en enorme investeringen in hogesnelheidsspoorlijnen, bieden volgens Peeters geen oplossing.Eén van de manieren om de klimaatdoelen wel te halen is volgens hem om afspraken te maken over een beperking van het aantal vluchten op luchthavens. 'Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, dan ontkomt de luchtvaart niet aan een sterke afname van de groei en zeker ook krimp in rijke landen,' zegt de luchtvaart- en toerismedeskundige van de TU Delft.