Zaak Mitch Henriquez begint met gehakketak over beelden

Mitch Henriquez

DEN HAAG - De zaak tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez is begonnen met een discussie over de videobeelden van de arrestatie van het slachtoffer. Henriquez overleed na zijn aanhouding bij het festival Night at the Park in Den Haag in 2015.





Korver wil dat deskundigen de beelden zien. Er zou duidelijk te zien zijn dat de nekklem stevig is aangezet. 'Wij zagen dat het hoofd van Henriquez paars werd en op de beelden van de Rijksrecherche is dat niet te zien,' aldus Korver.



Beelden



Op de beelden zou beter te zien kunnen zijn of de agenten kracht zetten of hun gewicht gebruiken. 'Relevante zaken om te zien hoe meneer Henriquez aan zijn einde kwam', aldus Korver. De advocaat sluit niet uit dat de politiemensen zich al ter plaatse realiseerden dat ze te ver waren gegaan. De rechtbank wil ook dat er onderzoek naar de beelden wordt gedaan.



Ook zijn er volgens Korver fouten gemaakt met het anonimiseren van de twee verdachten. De rollen van agenten DH01 en DH02 zouden door elkaar gehaald zijn.



'Beelden op zitting'



Het openbaar ministerie betoogde vervolgens dat de beelden, als ze bestaan, op de zitting getoond kunnen worden aan de deskundigen die sowieso zijn opgeroepen. Het OM ziet niets in nieuw uitstel van de zaak en het inschakelen van nieuwe deskundigen.



Ook de verdediging van de twee agenten zag niets in verder uitstel. 'Deze zaak is toe aan de inhoudelijke behandeling,' aldus de advocaat. Wél zei de advocaat dat als de filmpjes worden getoond, de verdachten onherkenbaar moeten zijn.



Besluit



De rechtbank besloot om zaak niet aan te houden. Als video's worden overlegd aan rechtbank, dan kunnen we beslissen. Ze moeten dan wel naar alle partijen, aldus de rechtbank. De beelden zijn aan het eind van de ochtend overhandigd.



De inhoudelijke behandeling begon uiteindelijk 2,5 uur later dan gepland door de discussie over de video's. De rechtbankvoorzitter begon zijn inleiding met 'Een tragische zaak, voor familie en voor verdachten.' Kort daarna werd er geschorst voor de lunch.



Volg hier de zaak Mitch Henriquez





