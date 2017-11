Gevelstenen neergestort tijdens renovatie portiekflat Goeverneurlaan

DEN HAAG - Bij werkzaamheden aan een portiekflat aan de Haagse Goeverneurlaan is maandagochtend een stuk gevel naar beneden gevallen. De brokstukken vielen van twee hoog en belandden vlak naast een supermarkt. 'Het scheelde maar een paar meter of er waren mensen geraakt', zegt buurvrouw Graziella Flink.

Volgens een brandweerwoordvoerder kwam een melding binnen van de buren, die naast het huis wonen dat verbouwd wordt. 'Er kwamen meerdere stenen uit de gevel omlaag, waarschijnlijk toen het kozijn met een hoogwerker uit de gevel werd verwijderd.'Buurvrouw Graziella Flink, die recht onder het verwijderde raam op de benedenverdieping woont, zag de brokstukken naar beneden vallen. 'Met een klap kwamen de stenen op het zonnescherm van de supermarkt. Het had echt weinig gescheeld of de mensen die voor de winkel stonden te wachten, werden door de brokstukken geraakt.'De twee werklui op de hoogwerker hadden volgens Flink niet op tijd in de gaten dat het misging. 'Een van de twee mannen kreeg stenen tegen zijn hoofd en schouder aan. Daarop is de hoogwerker omlaag gehaald. Eenmaal beneden heb ik als ehbo'er mijn hulp aangeboden. Een van de mannen was misselijk, duizelig en er was iets mis met zijn sleutelbeen. Ik heb me over hem ontfermd tot zijn collega hem naar een ziekenhuis bracht.'De politie heeft een deel van het trottoir en het fietspad afgezet omdat niet duidelijk is of er nog meer gevelstenen naar beneden kunnen komen. De dienst bouw- en woontoezicht van de gemeente Den Haag is ingeschakeld om de situatie in de gaten te houden.