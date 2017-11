Haagse Syriëganger Laura H. veroordeeld, maar hoeft niet terug cel in

Laura H.| Afbeelding: ANP

DEN HAAG - De rechtbank in Rotterdam heeft de Haagse Syriëganger Laura H. veroordeeld tot 24 maanden cel voor het mede voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een deel van de straf, 13 maanden, is voorwaardelijk. Omdat H. zo lang in voorarrest heeft gezeten hoeft ze niet meer terug de cel in.





Laura H. reisde samen met haar man Ibrahim en hun twee jonge kinderen naar IS-gebied. Daar wist ze na een jaar te ontsnappen samen met haar kinderen. Ibrahim zou gewond achter zijn gebleven. Over zijn lot is niets bekend.



Vastgezet



De zaak van H. trok veel aandacht, omdat zij na haar vlucht op de Koerdische televisie verscheen. Ook bij het OM kwam zij in het vizier. H. werd meteen na aankomst in Nederland vastgezet, omdat gedacht werd dat ze was teruggekeerd om hier een aanslag te plegen. Die verdenking liet het OM na een krap jaar vallen, waarna haar voorlopige hechtenis werd opgeschort.



Het Openbaar Ministerie had 35 maanden cel geëist , waarvan 24 maanden voorwaardelijk. De rechtbank sprak de vrouw vrij van deelname aan een terroristische organisatie. Er is volgens de rechtbank geen bewijs voor een lidmaatschap van Laura H. van tereurbeweging Islamitische Staat.Laura H. reisde samen met haar man Ibrahim en hun twee jonge kinderen naar IS-gebied. Daar wist ze na een jaar te ontsnappen samen met haar kinderen. Ibrahim zou gewond achter zijn gebleven. Over zijn lot is niets bekend.De zaak van H. trok veel aandacht, omdat zij na haar vlucht op de Koerdische televisie verscheen. Ook bij het OM kwam zij in het vizier. H. werd meteen na aankomst in Nederland vastgezet, omdat gedacht werd dat ze was teruggekeerd om hier een aanslag te plegen. Die verdenking liet het OM na een krap jaar vallen, waarna haar voorlopige hechtenis werd opgeschort.