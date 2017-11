Martin van Rijn definitief aan de slag als bestuursvoorzitter Reinier Haga Groep

Martin van Rijn

REGIO - Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Hij gaat leiding geven aan het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en Voorburg en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.





Martin van Rijn (61) was in het kabinet Rutte II belast met de hervorming van de langdurige zorg. De Reinier Haga Groep telt ruim 8200 medewerkers.



In een Q&A bij Omroep West afgelopen oktober gaf Van Rijn al toe dat hij benaderd was door de Reinier Haga Groep . 'Ik ben vereerd dat een organisatie die zo geworteld is in deze regio belangstelling voor mij heeft. De toekomst zal het leren,' zei hij toen.