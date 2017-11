Politie in Leiden begeleidt Thijs (5) naar laatste rustplaats

Thijs met familie, in april van dit jaar. (Foto: Unity.nu)

LEIDEN - De 5-jarige Thijs uit Leiden, die langere tijd aan kanker leed, is overleden. Dat schrijft de politie Leiden op Facebook. Speciaal voor Thijs organiseerde de politie in Leiden, in samenwerking met Make-A-Wish, in april nog een bijzondere dag voor het jongetje, waarop hij onder mee kon vliegen in een politiehelikopter.