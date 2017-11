Scheveningen krijgt slimme lantaarnpalen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en Eneco starten met het installeren van slimme lantaarnpalen op Scheveningen. De lichtmasten zijn er in de toekomst niet alleen om licht te geven, er worden ook allerlei technologische snufjes ingebouwd. De masten worden oplaadpunten voor elektrische auto’s. Aan de masten worden sensoren en objecten, zoals camera's toegevoegd. Zo kunnen de lichtmasten op afstand bediend worden waardoor de verlichting kan worden aangepast.

Er worden tussen de 500 en 800 slimme masten geplaatst. De eerste palen komen bij het Zwarte Pad te staan. 'Het Zwarte Pad is een plek die door veel burgers met name in de avond als onveilig wordt beschouwd,' zegt wethouder Boudewijn Revis. 'Door deze slimme technologie kan de lichtsterkte en ook de kleur worden aangepast waardoor het gevoel van onveiligheid sterk verminderd wordt.'



De masten kunnen ook de luchtkwaliteit meten en er wordt een WIFI netwerk aan gekoppeld met 5 G. Geluidsoverlast en verkeersdrukte kunnen er mee opgemerkt worden. Daarnaast bieden de slimme lichtmasten mogelijkheden voor het signaleren van vrije parkeerplaatsen. Door gebruik te maken van data en meer te meten in openbare ruimtes kan efficiënter om worden gegaan met tijd, geld, ruimte en energie, zo is het idee.