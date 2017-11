Miranda wil bijzondere zaalschoenen tegen geurkaarsjes ruilen

Deel dit artikel:











PIJNACKER - Een hele opvallende advertentie had Miranda van Zoelen ui Pijnacker. Zo een dat je denkt: hoe zit dat? En misschien kunnen wij daar wel mee helpen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Het zijn schoenen met een verhaal, ook al zijn ze nieuw. Miranda heeft prachtige sportchoenen staan. Het zijn nieuwe zaalschoenen maat 44. Ze waren de schoenen van haar man, die 3 jaar geleden is overleden.



Hij had de zaalschoenen gekocht voor zijn revalidatieprogramma, maar zover is het helaas nooit gekomen. Nu biedt Miranda de schoenen aan en ze wil er alleen een paar geurkaarsjes voor hebben. Verder niets. Ze hoopt dat iemand met 44 er nog veel plezier van heeft.



Ben je toevallig op zoek naar zaalschoenen en heb je er geurkaarsjes voor over? Mail dan naar SuperDebby@omroepwest.nl