Grote zoekactie naar vermiste vrouw in Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Zeker vijftien bewoners van de Burgemeesterwijk in Honselersdijk zijn maandag een zoekactie gestart. De buurtbewoners kammen met een boot en een speurhond natuurgebied de Wollebrand uit op zoek naar een 67-jarige vrouw. De vrouw wordt sinds zaterdagavond vermist.

De vrouw werd voor het laatst gezien op de Noorduynkade in het Westlandse dorp. De zoekactie begon om 16.00 uur op de parkeerplaats bij het natuurgebied. 'Mensen die willen helpen met zoeken zijn van harte welkom,' zegt initiatiefnemer Michel Romijn.Van de vermissing werd zondagmorgen een bericht verstuurd via Burgernet. Daarin stond ook een beschrijving van de vrouw. Wat opvalt is dat op het moment van vermissing haar arm in het gips zat. De vrouw is ongeveer 1.70 meter lang en heeft kort grijs haar. Daarnaast droeg ze een groene jas, een donkere spijkerbroek en laarzen.