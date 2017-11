Plezierboot gezonken aan Haagse Bierkade: 'Die is niets meer waard'

Het plezierjacht zonk aan de Dunne Bierkade (Foto: Renske van der Zalm) Het plezierjacht zonk aan de Dunne Bierkade (Foto: Renske van der Zalm)

DEN HAAG - Een houten plezierjacht is maandag gezonken aan de Bierkade in Den Haag. De eigenaar kreeg 's ochtends te horen dat zijn klassieke vaartuig kopje onder ging. 'Dat kan ik nu weggooien, het is niets meer waard.'





Volgens Hasfeld was het een klassieke Zweedse houten boot. 'Een echte klassieker. Die ben ik nu kwijt: de elektriciteit, de bedrading, de motor, alles is nat of kapot. Dat valt niet zomaar te repareren.'



Eigenaar Micha Hasfeld staat voor een raadsel. 'Hij lijkt gewoon zomaar gezonken. Ik vind het erg triest dat mijn boot er nu zo bij ligt. De politie en brandweer hebben al gecontroleerd, er ligt gelukkig geen stoffelijk overschot aan boord. Ik vrees dat er een mankement is geweest, een lekkage.'