Hou je van linedancen? En woon je in Moordrecht? Kom dansen!

MOORDRECHT - Hou jij van bewegen op muziek en vooral ook gezelligheid? Dan is de linedancegroep uit Moordrecht misschien wel iets voor jou! Joyce Hanenburg stuurde een bericht naar SuperDebby. Haar linedancegroep is hard op zoek naar nieuwe mensen

Geschreven door Redactie SuperDebby

'We begonnen meer dan tien jaar geleden met meer dan 15 dansers en nu zijn we nog maar met acht mensen. De reden hiervoor is dat mensen het lichamelijk niet meer konden of gingen verhuizen, natuurlijk verloop dus', vertelt Joyce.



Een linedance is een formatiedans waarbij een groep mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde bewegingen uitvoeren. Linedance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen en er wordt meestal gedanst op countrymuziek.



Niet ambitieus



De groep uit Moordrecht is niet ambitieus en doen geen wedstrijden. 'We zijn ook helemaal niet goed', vertelt Joyce lachend. 'Het gaat om de gezelligheid en lekker met elkaar bewegen op muziek. We oefenen iedere donderdag tussen 10 en 12 uur met om 11 uur een koffiepauze, dat zegt genoeg!'



Lijkt het je leuk? Mail naar superdebby@omroepwest.nl