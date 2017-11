Morgen gratis bier: Heineken zoekt dorstige bierproevers voor smaakpanel

(Foto: ANP)

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Woon je binnen 25 kilometer van de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude-Rijndijk? Lijkt het je leuk om betaald te worden voor het drinken van een pot pils? Dan is Heineken wellicht op zoek naar jou. De bierbrouwer is namelijk op zoek naar nieuwe leden voor een smaakpanel.





Volgens Heineken hoef je zelfs geen fervent bierdrinker te zijn. Je moet wel vijf jaar lang zo'n vijf uur in de week beschikbaar zijn, aldus de bierbrouwer. Een salarisindicatie is niet te lezen in de vacature. Maar proevers zullen 'een ruime vergoeding ontvangen'.



'Een interessante baan, waarvoor er weinig eisen worden gesteld,' is te lezen in de vacature die Heineken heeft uitgezet. Het enige dat je namelijk hoeft te doen is bier drinken en uitspugen. En voor eigen vervoer hoef je ook niet te zorgen: je wordt gehaald en gebracht met een taxi.