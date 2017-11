Actiegroep is het zat: 'Niet nóg een Sinterklaasfeest met Zwarte Piet in Leiden'

Foto: Jasper van der Burg

LEIDEN - Tot nu toe was de intocht van Sinterklaas in Leiden niet compleet zonder Zwarte Pieten. Maar dat vindt een actiegroep uit Leiden niet meer van deze tijd: 'De Zwarte Piet-figuur is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. De actiegroep, bestaande uit zo'n 50 leden, wil daarom kosten wat het kost voorkomen dat ze dit jaar weer worden 'geconfronteerd met racisme'.

De actiegroep genaamd No More Blackface Leiden vraagt de gemeente om de lokale intocht aan te passen door Zwarte Piet af te schaffen. 'Wij vragen u om al die stappen te nemen die nodig zijn om de racistische Zwarte Piet-figuur in zijn geheel en voorgoed uit de jaarlijkse intocht te laten verwijderen', dat staat in een brief die de groep naar burgemeester Henri Lenferink en het college stuurde.



Woordvoerder van de groep, Harry Westerink, vindt het vreemd dat Leiden achter blijft met aanpassingen tijdens het feest. 'Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn bezig met de introductie van andere pieten. Schoorsteen Piet en regenboog Piet zijn voor Leiden nog toekomstmuziek. Leiden had vorig jaar zelfs zogenaamde kanibaalpieten, met botjes in hun kroeshaar. Je kunt mij niet vertellen dat daarmee niet gerefereerd wordt naar een enorm stereotyperend beeld van Afrikaanse mensen', zegt Westerink.



Meegaan met de tijd



Ze lijken daarmee steun te krijgen van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Zij liet over de discussie maandag het volgende weten: 'Tradities moeten met hun tijd meegaan anders verliezen ze hun bestaansrecht.' Ze hoopt dat het maatschappijlijk debat dan ook respectvol wordt gevoerd.



Volgens Westerink is dat ook de wens van de actiegroep. Maar dat burgemeester Lenferink aanwezig is bij een intocht met Zwarte Pieten raakt hem op een zere plek. 'De aanwezigheid van de burgemeester legitimeert het Zwarte Piet racisme. De burgemeester treedt daarbij nadrukkelijk op als vertegenwoordiger van de gemeente. Hij handelt dus als bestuursorgaan. En als bestuursorgaan kan hij verantwoordelijk worden gesteld voor het legitimeren van racisme'.



Demonstratie tijdens intocht



De actiegroep laat het niet bij een brief. Mochten de Zwarte Pieten toch blijven dan roept de actiegroep iedereen op niet deel te nemen aan de lokale intocht op 25 november. Westerink hoopt dat het niet zover hoeft te komen en er in iedergeval ook anderen Pieten in Leiden lopen tijdens de lokale intocht. 'Zo niet, dan zullen we er zeker zijn om ons te laten horen'.





De gemeente kon nog niet op de kwestie reageren.