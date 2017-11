Corry zoekt blauwe eetkamerstoelen voor haar zoon

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Als ze bij haar zoon is, is lekker zitten er niet echt bij. De stoelen die hij heeft zitten voor geen meter, zegt moeder Corry Duursma. Ze zijn zo oud en versleten dat hij toe is aan nieuwe. 'Ik ga het regelen', zegt Corry. En dus schakelde ze SuperDebby in.

Corry tikte onlangs al twee nieuwe stoelen via de kringloop op de kop, maar ze zoekt er nog twee zodat haar zoon Jaco (38) een frisse eetkamerset heeft.



'Ik wil vragen of er nog iemand in het bezit is van twee eetkamer stoelen van het merk Sydeny van Ikea. Ze zijn niet meer verkrijgbaar', mailt Conny ons.



Alles blauw



Haar zoon heeft alles blauw. Zo ook de stoelen. 'Er zijn er twee sterk aan vervanging toe. Ik kan ze niet bekleden helaas, anders had ik dat kunnen doen. De bekleding is echt versleten en de stoelen zitten niet meer fijn. Maar mijn zoon wil geen andere dan dit soort', zegt Conny.



Ze hoopt dat iemand deze stoelen nog op zolder heeft staan. Ze zijn uit 2003.