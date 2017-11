Waarom vertrekken gezinnen uit Den Haag? CDA start een onderzoek

DEN HAAG - Het inwonertal van Den Haag groeit harder dan gedacht, maar toch verlaat volgens het CBS ruim een kwart (27%) van de jonge gezinnen de stad. Volgens het CDA is dat een ramp voor Den Haag. 'Deze gezinnen zijn de sterke schouders in de stad'. Daarom is de partij een gezinsonderzoek gestart.

www.gezinsonderzoek.nl

Volgens de nieuwste prognose kan Den Haag in 2040 rekenen op meer dan 100.000 extra inwoners. Maar als de gezinnen vertrekken 'houden we een grote onderlaag én een elite over. Die leven langs elkaar heen zodat er nog minder verbinding in de stad is', zegt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster.Om Den Haag gezinsvriendelijk te houden is het belangrijk dat de gezinnen aangeven hoe zij de stad ervaren. Dat kan via de link: