Neef Mitch Henriquez: 'Het is één grote leugen'

DEN HAAG - De neef van Mitch Henriquez gelooft de verklaring van de agenten, die betrokken zijn bij de dood van de Arubaan, niet. Dat zegt Alexander Dijkhoff tegen Omroep West. 'Het is één grote leugen.'

Dijkhoff was op 27 juni 2015 ook bij Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag, de plek waar Mitch Henriquez werd gearresteerd. 'Ze halen alles door elkaar. Ze hebben al vier keer gezegd dat ik er was voor de arrestatie, maar ik was er pas na de arrestatie. Het zijn pure leugens die ze vertellen', zegt hij bij de rechtbank op Schiphol.'Je kan er heel kwaad om worden. Maar wat kan je anders doen? Je weet dat ze zitten te liegen. Ik denk dat het de rechtbank dat ook weet. En de officieren ook. Ze kunnen zelfs geen antwoorden geven op sommige vragen. Alles wat ze niet kunnen rechtzetten, zeggen ze: het ging in een kwestie van seconden, dat weten we niet meer.''Vooral voor zijn moeder is het moeilijk en heel vervelend. Ze wil de agenten hun gezicht zien om met de verwerking te beginnen, maar dat willen ze niet. Het lijkt wel of ze ook de moeder willen straffen. Ik neem ze dat heel kwalijk.'Het proces duurt twee weken, maar Dijkhoff is er niet alle dagen bij. 'Maar ik probeer er zo vaak mogelijk te zijn. Ik wil de familie steunen.' Misschien gaat hij woensdag voor de rechtbank spreken. 'Dat doe ik voor zijn moeder. Misschien moet ik het woord overnemen. Bij haar komen alle emoties los in een paar seconden.'