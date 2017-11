Renovatie Paleis Huis ten Bosch valt miljoenen duurder uit

Paleis Huis ten Bosch

DEN HAAG - De renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag pakt 4,1 miljoen euro duurder uit dan de eerder geraamde 59 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.





De daken en gevels moeten geheel worden hersteld. De bordestrap, waarop een nieuw kabinet wordt gepresenteerd, moet geheel worden vervangen. Verder moet er meer gedaan worden aan asbestsanering en bestrijding van houtrot, aldus staatssecretaris Raymond Knops maandag. Hij verwacht echter lagere kosten voor de inrichting van het paleis voor de koning en zijn gezin.



Eerder al discussie over kosten renovatie



Twee jaar geleden



