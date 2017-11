Amélie (15) is de nieuwe burgemeester van Madurodam: 'Het voelt nog een beetje onwerkelijk'

DEN HAAG - Ze straalt als Haagse burgemeester Pauline Krikke de ambtsketen bij haar omhangt. De 15-jarige Amélie Mijs is maandag geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Madurodam. 'Het is een hele eer, maar het voelt nog een beetje onwerkelijk', vertelt de zojuist verkozen scholiere.

Het komende jaar is de 15-jarige scholiere van het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag burgemeester van de miniatuurstad. Naast de burgemeester heeft Madurodam ook een nieuwe locoburgemeester en zeven wethouders, allemaal scholieren tussen de 15 en de 18 jaar.Alle scholieren hielden een pitch. De medewerkers van Madurodam mochten daarna stemmen. Dat is bijzonder, want dat maakt Amélie niet alleen de jongste, maar ook de enige gekozen burgemeester van Nederland. Amélie maakte met een indrukwekkend plan de meeste indruk op en werd gekozen als burgemeester.'Ik wil graag een taalmaatjesproject opzetten. Dat kinderen leeftijdsgenootjes die net in Nederland zijn komen wonen, helpen met de taal', vertelt de kersverse burgemeester. Ze wil dat graag opzetten in Madurodam.De burgemeester en wethouders vertegenwoordigen daarnaast de kleinste stad van Nederland tijdens officiële gelegenheden. Ook hebben ze een grote rol bij het Madurodam Kinderfonds. De scholieren helpen bij de beoordeling van de aanvragen die het fonds jaarlijks krijgt voor financiële bijdrages.De oude burgemeester Iris de Ruyter de Wildt moest haar ambtsketen maandagavond afstaan. Ze gaat haar functie missen, maar de keten wat minder: 'De keten heeft sterretjes, dus hij prikt in je nek!' Advies heeft ze wel voor haar opvolgster: 'Doe wat goed voelt. Je hebt dit gekozen, puur omdat je dacht dat je het kon. Het is je gelukt, dus waarom zou je het nu niet meer kunnen?'Burgemeester Krikke van Den Haag heeft tot slot ook nog wel een advies voor de jonge burgemeester: 'Geniet er verschrikkelijk van!' Dat gaat Amélie zeker doen. 'Het is een kans die je niet graag krijgt en die wil ik met beide handen grijpen', zegt ze.