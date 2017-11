PVV wil opheldering over ongeregeldheden in de Schilderswijk

DEN HAAG - De Haagse PVV wil van het gemeentebestuur weten wat zich precies heeft afgespeeld tijdens de ongeregeldheden afgelopen zaterdagavond in de Schilderswijk. Na de WK-plaatsing van Marokko gingen feestvierders de straat op, waarna de sfeer grimmig werd. De PVV vraagt in schriftelijke vragen opheldering over de zaak.

Zo wil de PVV onder meer weten of het klopt dat er 'slechts' twee personen zijn aangehouden. Het PVV-raadslid André Elissen vraagt zich af 'waarom er die avond niet meer personen zijn aangehouden terwijl er onder andere voertuigen tot stoppen werden gedwongen, vuurwerk werd afgestoken en politie en ME bekogeld werden'.De PVV vindt 'dat er sprake was van openlijke geweldpleging' en vraagt zich af 'waarom de straten niet zijn leeggeveegd terwijl er sprake was van strafbare feiten'. Zo zouden er mannen op straat zijn gezien met bivakmutsen en maskers.De partij vraag zich verder af hoeveel schade er door de relscheppers is aangericht en op wie dat dan verhaald gaat worden. Met het oog op het WK in de zomer van 2018 wil de PVV van het college ook weten hoe er opgetreden wordt als zich opnieuw rellen gaan voordoen in de de Schilderswijk.