West Wekker: Dag twee in proces Mitch Henriquez en zwartepietendiscussie laait op in Leiden

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vandaag Wereld Diabetes Dag, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor deze ziekte. Maar er gebeurt meer: vandaag is dag twee in de beruchte zaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Mitch Henriquez. Verder laaide de zwartepietendiscussie op in Leiden en vonden twee geliefden elkaar na 60 jaar weer terug.

Vandaag begint dag twee in het proces tegen de twee agenten die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez. Mitch overleed ruim twee jaar geleden nadat hij door de agenten werd aangehouden op een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Een beladen zaak, het proces zal dan ook twee weken duren. Omroep West volgt het proces op de voet via berichtgeving op de website en updates op Radio en TV West.Love is in the air! Ben Wolff (83) uit Voorhout zat nietsvermoedend tv te kijken, toen hij zijn oude vriendin Riet Vijftigschild-Overvelde (76) voorbij zag komen. Riet was te zien in een reportage van Omroep West. Ben bedacht zich geen moment en startte de zoektocht naar zijn oude collega. En met resultaat: na 60 jaar zijn ze voor even weer herenigd.Tientallen inwoners van Honselersdijk zochten gisteren bij natuurgebied Wollebrand naar een vermiste vrouw. De vrouw (67) was zaterdag voor het laatst gezien op de Noorduynkade in het Westlandse dorp. Er werden boten en een speurhond ingezet maar de zoektocht leverde niets op.Tot nu toe was de intocht van Sinterklaas in Leiden niet compleet zonder Zwarte Pieten. Maar dat vindt een actiegroep uit Leiden niet meer van deze tijd. Ze noemen de Zwarte Piet-figuur 'een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst'. De actiegroep, bestaande uit zo'n 50 leden, wil daarom koste wat het kost voorkomen dat ze dit jaar weer worden 'geconfronteerd met racisme'.De renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag pakt 4,1 miljoen euro duurder uit dan de eerder geraamde 59 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.Vandaag wacht ons af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 10 tot 11 graden.Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.