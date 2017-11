Zoektocht naar vermiste vrouw uit Honselersdijk levert niets op

HONSELERSDIJK - De zoektocht naar een vermiste 67-jarige vrouw uit Honselersdijk heeft maandag niets opgeleverd. Dat meldt mediapartner WOS.

Een groep bewoners van de Burgemeesterswijk zocht in natuurgebied Wollebrand naar de vrouw die sinds zaterdagavond wordt vermist. De vrouw werd voor het laatst gezien op de Noorduynkade in het Westlandse dorp.De vrouw is 1.70 meter lang en heeft kort grijs haar. Bij haar vermissing droeg zij een roestbruine jas, een donkere spijkerbroek en dameslaarzen. Opvallend is, dat zij haar arm in het gips had.