Auto in vlammen op in Gouda

Van de auto bleef weinig over. (Foto: AS Media)

GOUDA - In Gouda is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in vlammen opgegaan aan de Groenlust.

De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur kon overslaan naar andere geparkeerde auto's. Na een half uur was de brand onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



Onderzocht wordt hoe de brand kon ontstaan.