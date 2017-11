Deel dit artikel:











Motorrijder uit Leidschendam overlijdt na botsing met bestelbus Foto: Regio 15

LEIDSCHENDAM - Een 47-jarige motorrijder uit Leidschendam is om het leven gekomen nadat hij maandagmiddag op een kruising bij de Groendalseweg in Bleiswijk op een bestelbus was gebotst. Volgens de politie zag de 25-jarige bestuurster de motorrijder mogelijk over het hoofd.

De motorrijder maakte nog een noodrem, maar kon de bestelbus niet meer ontwijken en botste tegen de zijkant van de bestelbus. De bestuurder klapte vervolgens tegen een lantaarnpaal. De motor belandde in de berm.



De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed aan zijn verwondingen.



Onderzoek



De bestuurster van de bestelbus is meegenomen naar het politiebureau voor het afgeven van een verklaring. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.