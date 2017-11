Duidelijk beeld van man die fraude pleegt met Paysafecards

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een man die al zeker zes keer fraude heeft gepleegd met Paysafecards. Dat is een digitaal betaalmiddel waarmee internetaankopen mee afgerekend kunnen worden. De verdachte krijgt het voor elkaar om de pincodes te bekijken zonder de kaart daadwerkelijk aan te schaffen.

Inmiddels zijn er in het hele land zes aangiftes tegen dezelfde man. Zijn werkwijze is iedere keer hetzelfde. In Den Haag duikt de man op 18 en 23 augustus op bij BP tankstations aan de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Prinses Beatrixlaan. Hij vraagt bij de toonbank om een paysafecard van 100 euro. Als de medewerker die heeft uitgeprint, zegt hij dat het niet de goede kaart is.De kaart bestaat namelijk uit een kassabon met daarop de pincode waarmee de betalingen kunnen worden gedaan. De man zegt dat hij vroeger altijd een kraskaart kreeg. De medewerker legt hem uit hoe het systeem tegenwoordig werkt en daarbij is de kassabon geopend, zodat de verdachte de pincode kan zien.Uiteindelijk zegt de man dat hij de kaart toch niet wil hebben en hij vertrekt. De medewerkers plakken de bon vervolgens weer dicht en bewaren hem bij de kassa, om hem later aan een nieuwe klant te kunnen verkopen. Maar alle zes de keren blijkt dat de code kort na het bezoek van de man al is gebruikt bij internetaankopen.De politie weet niet precies hoe het de man is gelukt om de codes te onthouden. Die bestaan namelijk uit 16 cijfers. Het gaat om een blanke man met donker haar, een donkere baard en snor en een zwarte bril. Tankstations in het hele land zijn inmiddels gewaarschuwd voor deze manier van oplichting.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem