Man met poef berooft vrouw in Marcelisstraat Scheveningen

DEN HAAG - Een 21-jarige vrouw uit Den Haag is half oktober beroofd van haar tas en telefoon. De dader is een man die midden in de nacht met een poef over straat loopt. Hij is gefilmd op het moment dat hij zijn slachtoffer achtervolgt.

De vrouw is in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober op weg naar huis. Ze is bij een vriendin geweest en loopt rond 1.45 uur door de Neptunusstraat op Scheveningen. Plotseling komt er een man uit een inham tevoorschijn. Hij heeft een zwarte poef in zijn handen en vraagt of hij de telefoon van de vrouw mag gebruiken. Dit wil ze liever niet. Dan vraagt de man om een vuurtje en ze leent hem haar aansteker.Als ze vervolgens doorloopt, merkt ze dat de man achter haar aan komt. Ze besluit om haar vriendin te bellen en zegt dat ze zich niet op haar gemak voelt. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man met de poef in zijn handen achter de bellende vrouw aanloopt. De man steekt de straat over, gooit de poef over een hek en gaat opnieuw achter de vrouw aan.In de Marcelisstraat hoort de vrouw dat de man op haar af komt rennen. Hij grijpt haar bij haar haren en trekt haar naar de grond, waardoor ze hard valt. De man grist haar tas en telefoon mee en rent daarmee weg. Ook tijdens zijn vlucht is hij gefilmd. Mogelijk heeft hij de poef weer opgehaald op de plek waar hij die heeft achtergelaten. De vrouw blijft geschrokken achter en heeft een aantal schaafwonden opgelopen door de val.De verdachte is een getinte man. Mogelijk is hij van Turkse afkomst. Hij is tussen de 25 en 35 jaar en zo’n 1,70 tot 1,75 meter lang. Hij heeft kort zwart haar, een stoppelbaard en hij draagt een grijs vest. Hij sprak niet goed Nederlands maar was wel verstaanbaar. Mogelijk herkent u hem aan de hand van de beelden of heeft u hem in de vroege ochtend van zondag 15 oktober gezien in de buurt van de Neptunusstraat en de Marcelisstraat op Scheveningen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem