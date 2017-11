Auto van schutter Ahmad Mola Nissi achtergelaten op Schenkweg Den Haag

DEN HAAG - De auto van de schutter die de Iraanse Ahmad Mola Nissi heeft omgebracht, is achtergelaten op de Schenkweg in Den Haag. Dat is niet ver van de Jan van Riebeekstraat, waar de moord vorige week woensdag plaatsvond. De auto is ruim een maand voor de moord gestolen in Berkel en Rodenrijs en was voorzien van een vals kenteken.

De 52-jarige Ahmad Mola Nissi was de leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Die beweging wil dat het gebied Ahwaz in Iran onafhankelijk wordt. Op woensdag 8 november rond 17.00 uur is hij doodgeschoten voor zijn huis aan de Jan van Riebeekstraat. De schutter reed in een zwarte BMW uit de 3-serie.Na de moord heeft de politie de auto teruggevonden in een parkeervak langs de Schenkweg, ter hoogte van nummer 60. De auto was voorzien van het kenteken JJ-572-R. Dat bleek een vals kenteken en de tenaamgestelde heeft niets met de moord te maken. De BMW is in de nacht van 29 op 30 september gestolen vanaf de Belcampoweg in Berkel en Rodenrijs en had toen nog het kenteken 54-XV-VB.De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal en naar mensen die de auto in de periode tussen de diefstal en de moord nog ergens hebben gezien. Ook mensen die hebben gezien dat de BMW na de moord op de Schenkweg is achtergelaten, wil de politie graag spreken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem