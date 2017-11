Nepagenten stelen veel geld van Oekraïense toeristen

DEN HAAG - Een gezin uit Oekraïne is in Den Haag opgelicht door drie mannen, waarvan twee zich voordoen als politieagenten. Aan het eind van hun zogenaamde controle blijkt dat ze 2000 euro en 1500 dollar uit een portemonnee hebben gestolen. De identiteit van één van de mannen is al bekend, de politie is nog op zoek naar de andere twee.

Het gezin bestaat uit vader, moeder en hun zoon. Op woensdag 11 oktober zijn ze in Den Haag. Ze lopen over de Scheveningseweg en zijn op weg naar het Vredespaleis. De zoon wordt in gebrekkig Engels aangesproken door een man die hem de weg vraagt. Omdat hij zelf ook niet bekend is in Den Haag, pakt hij zijn telefoon om de man te helpen. Hij laat zien waar hij is en waar hij heen moet.Terwijl de twee staan te praten, komen er twee mannen aan. Ze zeggen dat ze van de politie zijn en laten snel een pasje zien als legitimatie. Ze willen controleren of de mannen drugs bij zich hebben of zich bezighouden met het illegaal wisselen van geld.Inmiddels zijn de vader en moeder bij hun zoon komen staan. Ze moeten zich alle drie legitimeren, net als de man die in eerste instantie de weg vroeg. Dan vragen de agenten of de Oekraïners geld bij zich hebben, omdat ze dat willen controleren op echtheid.De vader pakt zijn portemonnee en krijgt die na de controle weer terug. Hij heeft echter door dat één van de agenten een groot geldbedrag in zijn zak heeft gestopt en begint te schreeuwen. De drie mannen rennen weg. Eén van hen rent meteen de Burgemeester van Karnebeeklaan in, de twee anderen stappen in een Suzuki Swift die langs de Scheveningseweg staat geparkeerd.De vader en zoon gaan achter de mannen aan en weten de bestuurder uit de auto te trekken. Hij gaat er daarna snel vandoor, richting de Zeestraat. De andere man rent ook de Burgemeester van Karnebeeklaan in. De Oekraïners waarschuwen de politie en die nemen de achtergebleven auto in beslag.Het blijkt te gaan om een huurauto, die op naam staat van de man die de zoon in eerste instantie aansprak. Zijn identiteit is dus bekend, maar de politie weet niet waar hij op dit moment verblijft. Van de twee mannen die zich voordeden als agent is nog niet bekend wie het zijn. Hopelijk herkent u ze aan de hand van de beelden. Eén van hen is lang en draagt een lichtkleurige jas en een pet. De ander is een stuk kleiner en draagt een kobaltblauwe jas.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem