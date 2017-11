Steen op auto gegooid vanaf Randstadrailviaduct Zoetermeer

ZOETERMEER - Een echtpaar uit Bergschenhoek krijgt de schrik van hun leven als er plotseling iets op hun auto wordt gegooid vanaf een Randstadrailviaduct in Zoetermeer. Het blijkt om een steen te gaan. Omdat de ruit niet breekt en de bestuurder de macht over het stuur houdt, loopt het goed af. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

De slachtoffers rijden op vrijdag 20 oktober even voor 22.30 uur over de Meerzichtlaan in Zoetermeer. Op het moment dat ze onder het viaduct doorrijden, horen ze een harde klap en zien ze een grote barst in de voorruit. De man stopt bij het tankstation even verderop en belt 112. Gealarmeerde agenten gaan kijken bij het viaduct en vinden daar een steen op de weg. Die moet vanaf het viaduct op de auto zijn gegooid.De politie spreekt over poging doodslag. In dit geval is het goed afgelopen, maar de gevolgen hadden veel groter kunnen zijn. De slachtoffers hoorden vlak na de klap mensen joelen. Het zou dus goed kunnen dat er meerdere personen zijn betrokken bij het gooien van de steen.De politie is dringend op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van het incident bij het viaduct. Langs de weg zijn meerdere stenen gevonden, dus het zou kunnen dat er is geprobeerd om meerdere auto’s te raken. Ook dit kan automobilisten zijn opgevallen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem