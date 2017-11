Alphense Koningin Julianabrug 2,5 jaar na kraanongeluk officieel opgeleverd

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn wordt per 1 januari 2018 officieel opgeleverd aan de eigenaar van de brug, de provincie Zuid-Holland. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De brug werd sinds het voorjaar van 2015 gerenoveerd. In augustus van dat jaar ging het gruwelijk mis toen twee kranen vanaf een ponton op de Oude Rijn het brugdek wilden inhijsen. De kranen en het brugdek vielen om boven op huizen en winkels in de Alphense Hooftstraat. Ondanks een enorme ravage raakte niemand gewond.Het brugdek werd opnieuw hersteld en in juni 2016 ging de brug weer open voor het verkeer. Toch werd de brug nog niet officieel overgedragen aan de provincie vanwege een langdurige periode waarbij de brug tientallen keren in storing stond. De brug draait nu een aantal maanden zonder storing en daarom wordt de brug door de aannemer overgedragen aan de provincie.