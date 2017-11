Trio aangehouden na inbraak in school Moerkapelle

MOERKAPELLE - Er is maandagavond ingebroken bij de Christelijke Basisschool Rehoboth in Moerkapelle. Dat bevestigt een medewerker van die school. Drie personen zijn opgepakt door alerte getuigen, meldt de politie. De directie van de school wil niet reageren op de inbraak.

De politie kreeg rond 22.45 uur een melding binnen. De drie personen waren in de Mauritsstraat gespot. Ze hadden een capuchon op en een grote tas bij zich.Een andere getuige gaf aan dat er werd ingebroken bij de Christelijke Basisschool Rehoboth. Die school ligt aan de Raadhuisstraat, een paar minuten lopen van de Mauritsstraat vandaan.De getuigen hielden een 14-jarige jongen en 38-jarige man uit Moerkapelle aan tot de politie kwam. De derde verdachte - een 28-jarige Gouwenaar - was weggerend, maar werd even later in de buurt aangehouden.Of er schade aan de school is, is niet bekend. Ook is niet bekend of er dingen zijn gestolen.