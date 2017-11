Deel dit artikel:











Wereld Diabetesdag: Roos (26) moet 4 keer per dag insuline spuiten Wereld Diabetesdag

DELFT - Het is vandaag Wereld Diabetes dag. Deze dag is in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd . Roos van Tongeren uit Delft heeft suikerziekte. Drie jaar geleden kwam de ziekte bij haar aan licht. ‘Ik had jeuk, een droge mond en was de hele tijd ontzettend moe. De dokter zei: kom maar even langs. En na een uitgebreid onderzoek bleek dat ik diabetes had. Ik stond wel even vreemd te kijken.'

Roos moet vier keer per dag insuline spuiten. Doet ze dat niet, dan kan ze een een hyper of een hypo krijgen. Wanneer je diabetes hebt, zijn er momenten waarop je een te hoge bloedsuiker (hyper) of te lage bloedsuiker (hypo) hebt. Teveel hypo's en hypers kunnen op den duur tot problemen in je lichaam leiden.



De complicaties van diabetes zijn gevolgen aan onder andere de voeten, zenuwen, ogen, nieren en hart- en bloedvaten. Complicaties kunnen ontstaan doordat hoge bloedsuikers na een tijdje bloedvaten en zenuwen beschadigen.





Iedere dag spuiten



In Nederland hebben meer dan één miljoen mensen diabetes. Er zijn twee soorten. Roos heeft diabetes type 1. Het afweersysteem vernielt de cellen die insuline aanmaken. Roos moet iedere dag haar bloedsuiker meten en insuline spuiten.



Ze is vrij nuchter over haar ziekte: ‘Natuurlijk is het vervelend maar wanneer ik regelmatig mijn medicijnen neem dan gaat het redelijk goed. Ik ben trouwens wel blij met deze dag, er is nog zoveel meer onderzoek nodig en door Wereld Diabetes dag krijgt de ziekte de aandacht die het verdient.'