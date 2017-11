Deel dit artikel:











Ruim 6000 inschrijvingen voor CPC Loop: 'Vol is vol' Foto: Linda van Dijk

DEN HAAG - Er hebben zich al ruim 6.000 mensen ingeschreven voor de NN City Pier City Loop (CPC Loop) in Den Haag. Dat meldt projectmanager Rebekka Kadijk desgevraagd aan Omroep West. De inschrijving is sinds 30 oktober open. De 44ste editie van het evenement is op 11 maart 2018.





'Dat komt ook omdat veel scholen meedoen. Meestal zijn de afstanden voor de kleintjes snel uitverkocht. Onze tip is dan ook: schrijf je vroeg in! Vol is vol.'



Afstanden



Kleintjes kunnen meedoen aan de Jeugdloop van 2,5 kilometer of de Ernst & Bobbie Kinderloop van 1 kilometer. Verder zijn er



De CPC Loop trekt elk jaar tienduizenden deelnemers én bezoekers. Vorig jaar liepen ruim 43.000 mensen mee.



LEES OOK: Nagenieten van 43ste editie NN CPC Loop

'We lopen redelijk op schema. Vooral de halve marathon en de inschrijvingen voor de jeugd lopen goed door', zegt Kadijk.'Dat komt ook omdat veel scholen meedoen. Meestal zijn de afstanden voor de kleintjes snel uitverkocht. Onze tip is dan ook: schrijf je vroeg in! Vol is vol.'Kleintjes kunnen meedoen aan de Jeugdloop van 2,5 kilometer of de Ernst & Bobbie Kinderloop van 1 kilometer. Verder zijn er de korte afstanden 5 en 10 kilometer én de NN Halve Marathon (21,1 kilometer).De CPC Loop trekt elk jaar tienduizenden deelnemers én bezoekers. Vorig jaar liepen ruim 43.000 mensen mee.