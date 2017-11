Deel dit artikel:











Oudhedenmuseum Leiden viert jubileum met lichtspektakelshow Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bestaat in 2018 tweehonderd jaar. Het neemt vanaf heden een voorschot op de feestelijkheden volgend jaar met een drie keer dagelijks lichtspektakel geprojecteerd op de Egyptische tempel in de centrale hal.





In 2018 zijn er drie jubileumtentoonstellingen en tweehonderd activiteiten en gaat het museum ook 's avonds open.



