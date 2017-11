Hoe ga je als ouder om met Sinterklaas-stress bij je kids?

DEN HAAG - Tranen met tuiten bij je kleine omdat in het Sinterklaasjournaal wordt verteld dat Sinterklaas onbereikbaar is. 'Komt het wel goed?' vraagt je kind. Oei. Op die vraag had je even niet gerekend. Hoe ga je daarmee om? 'Er zijn kinderen voor wie het too much is', zegt Jantien Vrijmoet, kinderpsycholoog bij praktijk Vrijmoet & Maatman in Den Haag.

'Het is tegenwoordig behoorlijk over de top. Je kunt de televisie niet aanzetten en de krant niet openslaan of je ziet Sinterklaas. Daar moet een kind wel tegenkunnen', zegt Vrijmoet. 'Als je kind ermee naar bed gaat en mee wakker wordt, kun je ervoor kiezen om het iets minder te doen. Dan kijk je bijvoorbeeld alleen het weekoverzicht, in plaats van elke dag de uitzending.'Maar dan komt er een ander probleem om de hoek kijken: school. 'Op school kijken ze soms ook, daar moet je dan ook weer mee omgaan. De kunst is om het niet groter te maken dan het is. Bijvoorbeeld door korte antwoorden te geven als je kind vragen stelt en vooral ook per kind bekijken of hij of zij het verhaal op waarde kan schatten. Je kunt ook best toegeven dat het spannend is, maar dat je denkt dat het wel goedkomt.'Wordt het toch te veel, dan is het mijden van alle prikkels helemaal niet slecht. 'Ik geloof dus wel in het begrenzen van alle invloeden. Het is behoorlijk veel voor jonge kinderen', zegt Vrijmoet. 'Een ultieme tip voor het beantwoorden van moeilijke vragen heeft ze niet. 'Hier zijn geen boekjes voor. Je moet je gezonde verstand gebruiken.'Maar, is het niet gewoon het beste om gewoon te vertellen dat Sinterklaas niet ******? Dan is het hele probleem toch meteen van tafel? Slecht idee, zegt Vrijmoet. Sterker nog: het kan helemaal niet. 'In een klassiek experiment kleedt een man zich in de klas aan als Sinterklaas. Er is geen kind dat vervolgens twijfelt aan zijn identiteit.'Uiteraard komt er ooit een moment dat je kind erachter komt dat de man met staf en mijter niet **** is. 'Dat hoort erbij', zegt Vrijmoet. 'Het is misschien de eerste echte teleurstelling die je als kind te verwerken krijgt. Dat is heel waardevol.'Vrijmoet heeft het idee dat ouders tegenwoordig soms iets te lief zijn. 'Het is allemaal uit liefde, maar er worden soms wel eens iets te zachte handschoenen gebruikt, denk ik. Kinderen komen natuurlijk een keer met teleurstellingen in aanraking, als ze daar niet mee hebben geoefend, schrikken ze zich rot.' En dus is Sinterklaas een mooi moment om daarmee te oefenen. Vrijmoet: 'Het zijn gewoon kansen.'