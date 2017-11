Commissaris van de Koning over kwestie-Van der Tak: 'Twijfel geen moment aan integriteit'

DEN HAAG - Het beeld dat voormalig burgemeester van Westland Sjaak van der Tak zelf een cheque heeft uitgeschreven voor Kwekers in de Kunst, lijkt volgens Jaap Smit niet terecht. Dat zegt de commissaris van de Koning tegen Omroep West. Smit trekt deze conclusie na de zaak van de zijlijn gevolgd te hebben, maar het onderzoek van de gemeente naar de gang van zaken loopt nog.

'Wat ik er van de buitenkant van zie, is dat een burgemeester zich zeer heeft ingespannen om een waardevol gezelschap voor het Westland te behouden', zegt Smit, die net als Van der Tak van het CDA is. 'Ik ken dat gezelschap ook, heb er zelf een mooie productie van gezien in Sassenheim. Dus ik kan me die inspanningen wel voorstellen', aldus Smit.'De indruk die ik krijg, is dat er een aantal processtappen niet goed is gegaan', vervolgt de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. 'Ik twijfel hierbij geen enkel moment aan de integriteit van wie dan ook. Maar dat er dingen uitgezocht moeten worden om herhaling van dit soort zetten te voorkomen, is denk ik duidelijk.'De afgelopen week ontstond er veel onrust in de Westlandse politiek over de subsidie die de gemeente onder druk van Van der Tak gaf aan Kwekers in de Kunst . Die culturele organisatie zou een ton krijgen voor een optreden tijdens de opening van het prestigieuze World Horti Center, het kennis- en opleidingscentrum voor de tuinbouw.Kwekers in de Kunst had altijd het Westland als thuisbasis, maar opereert nu vooral vanuit het Haagse Zuiderstrandtheater. Van der Tak wilde met de ton steun er dus voor zorgen dat die oude basis niet verloren ging.Maar volgens de opvolger van Van der Tak - waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne - werden daarbij belangrijke grondregels in de politiek overschreden . Zo is de gemeenteraad het hoogste orgaan en moet de raad ook uiteindelijk beslissen over geld.In dit geval werd die bijdrage van een ton echter door de oud-burgemeester toegezegd zonder dat de gemeenteraad daarin was gekend. Bovendien werd al een voorschot van 40.000 euro uitbetaald. Volgens Van der Tak kwam het bedrag tot stand na overleg met nog zittende wethouders en een voormalig wethouder, het huidige VVD-kamerlid Arne Weverling.'Als ik mevrouw Van Ardenne hoor, is ze wel van plan om uit te zoeken wat er precies gespeeld heeft. En ook om verkeerde beeldvorming weg te nemen', zegt Smit. Of de vraag of de commissaris zelf nog een rol speelt, is hij stellig: 'Het is niet iets wat nu rechtstreeks op mijn bord ligt. Dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Ik kijk er nu als toeschouwer naar.''Het kan zijn dat als er ernstige dingen uitkomen, dat ik daar wel iets mee te maken krijg', vervolgt Smit. 'Maar vooralsnog is het een zaak van de gemeente. Ik hoop op één ding: dat het gezelschap (Kwekers in de Kunst, red.) zelf niet de dupe ervan wordt .'