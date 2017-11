Deel dit artikel:











Last van slapeloosheid? TU Delft heeft de oplossing! Last van slapeloosheid? TU Delft heeft de oplossing!

DELFT - Moeilijk in slaap vallen, vaak wakker worden of juist te vroeg wakker worden. Slapeloosheid kan een groot probleem zijn. De TU Delft heeft er nu iets tegen gevonden: een slaaprobot.

De slaaprobot is ontwikkeld door studenten van de TU Delft. 'De robot is eigenlijk een soort teddybeer die mensen tegen zich aan kunnen leggen tijdens het slapen', zegt bedenker Wouter Kooyman.



'Hij maakt geluidjes, laat hartslag horen en geeft een goed ademhalingstempo aan. Dat tempo neem je dan over, waardoor je sneller in slaap valt. Uit tests is gebleken dat het bij 75 procent van de personen werkt. '



Flink prijskaartje



De robot is dinsdagmiddag gelanceerd op de website Kickstarter. Daar kan de robot worden gekocht. 'Hij kost 350 euro', zegt Kooyman. 'Uiteindelijk moet de robot ook in winkels komen te liggen. Dan zal de prijs waarschijnlijk 589 euro zijn.'